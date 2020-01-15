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15 січня • оновлено в 13:56
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У Дніпрі легковик влетів у маршрутку з пасажирами: фото з місця ДТП

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У середу, 15 січня, на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі зіштовхнулися маршрутка №136 та автомобіль Mitsubishi.

Обидва учасники аварії їхали в одному напрямку, передає Інформатор. За словами водія Mitsubishi, його підрізали, тому він різко повернув і врізався у маршрутне таксі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під час ДТП у маршрутці перебували пасажири, ніхто з них не постраждав. Водій легковика отримав легкі травми обличчя.

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

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ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

Ймовірний винуватець зіткнення зник із місця ДТП. Правоохоронці почали встановлювати деталі події.

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

ДТП у Дніпрі

ДТП у Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що у селі Вишневому Дніпропетровської області 12 січня автомобіль Toyota з чотирма пасажирами в салоні злетів у ставок і затонув. Врятуватися нікому не вдалося.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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