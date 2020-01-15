У Дніпрі легковик влетів у маршрутку з пасажирами: фото з місця ДТП

У середу, 15 січня, на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі зіштовхнулися маршрутка №136 та автомобіль Mitsubishi.

Обидва учасники аварії їхали в одному напрямку, передає Інформатор. За словами водія Mitsubishi, його підрізали, тому він різко повернув і врізався у маршрутне таксі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під час ДТП у маршрутці перебували пасажири, ніхто з них не постраждав. Водій легковика отримав легкі травми обличчя.

ДТП у Дніпрі Інформатор

ДТП у Дніпрі Інформатор

Ймовірний винуватець зіткнення зник із місця ДТП. Правоохоронці почали встановлювати деталі події.

ДТП у Дніпрі Інформатор

ДТП у Дніпрі Інформатор

ДТП у Дніпрі Інформатор

ДТП у Дніпрі Інформатор

ДТП у Дніпрі Інформатор

ДТП у Дніпрі Інформатор

ДТП у Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що у селі Вишневому Дніпропетровської області 12 січня автомобіль Toyota з чотирма пасажирами в салоні злетів у ставок і затонув. Врятуватися нікому не вдалося.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!