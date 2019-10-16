У Дніпрі квартирант жорстоко вбив господарку житла: розкриті подробиці

У Дніпрі затримали чоловіка, який задушив господарку зйомного житла під час конфлікту.

Подія трапилася в неділю, 13 жовтня. Близько 8 ранку в поліцію надійшло повідомлення про виявлення в приватному будинку тіла жінки з тілесними ушкодженнями, повідомили в Головному управлінні національної поліції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановили, що 63-річна потерпіла пустила пожити у свій будинок подружжя - 27-річну жінку та 30-річного чоловіка. 12 жовтня під час вживання алкоголю між квартирантом і господинею дому виник конфлікт, в ході якого він задушив пенсіонерку.

У Дніпрі квартирант жорстоко вбив господарку житла yandex.ua

Чоловік раніше вже був неодноразово судимий. Його затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському за 9-річним Пашею, якого госпіталізували в лікарню з інфекційним захворюванням, вже більше десяти днів доглядають співробітники і пацієнти медзакладу, оскільки його батьки за цей час жодного разу не відвідали хвору дитину.

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