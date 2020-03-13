У Дніпрі курсанта порізали ножем посеред вулиці

У Дніпрі 12 березня 20-річний курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ піддався озброєному нападу.

Між хлопцем і трьома незнайомцями зав'язався конфлікт, який незабаром переріс у бійку. Один з нападників кілька разів ударив юнака ножем в живіт, повідомляє Інформатор.

Інцидент трапився близько 23:00 біля ТЦ "Нагорний". Про те, що трапилося, в поліцію повідомив сам потерпілий.

У Дніпрі напали на курсанта Укрінформ

Зловмисники втекли з місця злочину на автомобілі, однак патрульним вдалося швидко їх відшукати. Чоловіки не заперечували своєї участі в бійці. Пізніше правоохоронці знайшли третього фігуранта конфлікту – 39-річного місцевого жителя.

Всіх їх доставили у відділ поліції. Попередня правова кваліфікація інциденту – навмисне тяжке тілесне ушкодження.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 9 березня на вулиці Алматинській жінка встромила собі в живіт ніж після скандалу зі співмешканцем. Інцидент трапився під час сімейного застілля.

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