У Дніпрі крадій кабелю зламав поліцейському ключицю під час затримання. Фото

У Дніпрі 5 вересня під час затримання зловмисника постраждав патрульний поліцейський.

Інцидент трапився на вулиці Великій Діївській. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Так, вночі на спецлінію "102" надійшло повідомлення про крадіжку комунікаційного кабелю. На місце події прибув патрульний екіпаж. Поруч з комунікаційною криницею інспектори побачили вирізаний кабель, інструменти, рукавички і невідомого, який, помітивши поліцію, кинувся навтікача.

У Дніпрі злодій кабелю зламав поліцейському ключицю. Прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області

Патрульні спіймали втікача, коли той хотів перелізти через паркан. Незважаючи на те, що він чинив опір, його затримали і викликали слідчо-оперативну групу. Під час затримання чоловік вдарив одного з поліцейських ногою в плече. Інспектор звернувся за медичною допомогою. Лікарі діагностували у патрульного перелом ключиці.

Затриманого доставили до Новокодацького відділення поліції. Чоловікові загрожує відповідальність за ст. 345 ККУ – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Інцидент трапився на вулиці Велика Діївська. Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

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