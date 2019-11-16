У Дніпрі конфлікт між чоловіками закінчився різаниною

У Дніпрі в ніч з 15 на 16 листопада стався конфлікт між двома чоловіками, який закінчився різаниною.
Одного з них у важкому стані забрала бригада швидкої допомоги, а іншого поліцейські доставили в райвідділ, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
Різанина в Дніпрі
Газета 2000
Як стало відомо, пара викликала до закладу таксі. Обидва перебували в стані алкогольного сп'яніння, через що випадковий хлопець вирішив допомогти їм сісти в машину.
Як тільки молодий чоловік підійшов до чоловіка, той ударив його ножем в лівий бік.
На місце події прибули поліція і бригада швидкої допомоги. Потерпілий контактував і зміг описати нападника. Після цього його забрали в 16 міську лікарню і зараз стан хлопця оцінюють як важкий.
Відзначимо, що нападника затримали. У його куртці правоохоронці виявили ніж. Тепер поліція з'ясовує всі обставини.
Конфлікт закінчився різаниною
Інформатор
Конфлікт закінчився різаниною
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі затримали чоловіка, який смертельно поранив свого знайомого.
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