У Дніпрі іномарка влетіла в дерево: є постраждалий
У суботу, 29 серпня, на вулиці Камчатській сталося ДТП - Ford вилетів на узбіччя, зніс дерево і дорожній знак. Водія госпіталізували.
Інцидент стався близько 22:10. Свідком події став водій фури, яка рухалася по вулиці Щепкіна вгору, передає "Інформатор".
За словами чоловіка, він виїхав на перехрестя, коли по Камчатській в сторону проспекту Мазепи їхав Ford. Попередньо, на перетині вулиць легковик об'їхав його, вилетів на узбіччя, знісши дорожній знак і дерево. Удар був такої сили, що спрацювали подушки безпеки.
Як розповіли очевидці, водій Ford їхав на великій швидкості, не менше 150 км/год - на їхню думку, він міг не побачити знак "Стоп", який стоїть перед перехрестям. Машина належить одній з фірм каршерінга. На місці аварії був чоловік, який представився співробітником компанії прокату. За його словами, швидкість Ford не перевищувала і 81 км/год, і у нього є дані, що підтверджують це.
На місце викликали швидку і поліцію. Попередньо, водієві від 20 до 25 років, він травмував ногу і отримав забої грудної клітини. Свідки аварії повідомили, що бачили і пасажира Ford, але з місця аварії він зник. Справжні обставини ДТП належить з'ясувати слідчому.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в центрі Дніпра чоловік влаштував бійку і розтрощив патрульне авто. Коли хулігана намагалися посадити в машину, він розбив головою скло транспортного засобу.