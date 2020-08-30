У Дніпрі іномарка влетіла в дерево: є постраждалий

У суботу, 29 серпня, на вулиці Камчатській сталося ДТП - Ford вилетів на узбіччя, зніс дерево і дорожній знак. Водія госпіталізували.

Інцидент стався близько 22:10. Свідком події став водій фури, яка рухалася по вулиці Щепкіна вгору, передає "Інформатор".

За словами чоловіка, він виїхав на перехрестя, коли по Камчатській в сторону проспекту Мазепи їхав Ford. Попередньо, на перетині вулиць легковик об'їхав його, вилетів на узбіччя, знісши дорожній знак і дерево. Удар був такої сили, що спрацювали подушки безпеки.

Свідком події став водій фури Інформатор

ДТП на вулиці Камчатській Інформатор

Як розповіли очевидці, водій Ford їхав на великій швидкості, не менше 150 км/год - на їхню думку, він міг не побачити знак "Стоп", який стоїть перед перехрестям. Машина належить одній з фірм каршерінга. На місці аварії був чоловік, який представився співробітником компанії прокату. За його словами, швидкість Ford не перевищувала і 81 км/год, і у нього є дані, що підтверджують це.

На місце викликали швидку і поліцію. Попередньо, водієві від 20 до 25 років, він травмував ногу і отримав забої грудної клітини. Свідки аварії повідомили, що бачили і пасажира Ford, але з місця аварії він зник. Справжні обставини ДТП належить з'ясувати слідчому.

Постраждав водій легковика Інформатор

На місці подій працювали поліція і швидка допомога Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в центрі Дніпра чоловік влаштував бійку і розтрощив патрульне авто. Коли хулігана намагалися посадити в машину, він розбив головою скло транспортного засобу.

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