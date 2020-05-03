У Дніпрі іномарка на швидкості влетіла в огорожу і перекинулася. Відео
У неділю, 3 травня, в Дніпрі на вулиці Широкій перекинувся автомобіль Mitsubishi.
Інцидент стався о 9:30, в аварії ніхто не постраждав, повідомляє "Інформатор".
За попередньою інформацією від поліції, автомобіліст рухався по вулиці Широкій у бік вулиці Передової. На повороті чоловік не впорався з керуванням. Автомобіль влетів в огорожу приватного будинку, після чого перекинувся.
Водій Mitsubishi відбувся лише синцем. Автомобіліст погодився на огляд, драгер показав 2,4 проміле. На місці працювала поліція, деталі ДТП з'ясовуються.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі легковик врізався в зупинку, постраждало двоє людей. У автомобіля повністю розлетівся моторний відсік.