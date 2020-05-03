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3 травня • оновлено в 23:06
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Ігор Кравченко

У Дніпрі іномарка на швидкості влетіла в огорожу і перекинулася. Відео

1.1т
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У неділю, 3 травня, в Дніпрі на вулиці Широкій перекинувся автомобіль Mitsubishi.

Інцидент стався о 9:30, в аварії ніхто не постраждав, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією від поліції, автомобіліст рухався по вулиці Широкій у бік вулиці Передової. На повороті чоловік не впорався з керуванням. Автомобіль влетів в огорожу приватного будинку, після чого перекинувся.

У Дніпрі на вулиці Широкій перекинувся автомобіль Mitsubishi

У Дніпрі на вулиці Широкій перекинувся автомобіль Mitsubishi

Інформатор

Водій Mitsubishi відбувся лише синцем. Автомобіліст погодився на огляд, драгер показав 2,4 проміле. На місці працювала поліція, деталі ДТП з'ясовуються.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі легковик врізався в зупинку, постраждало двоє людей. У автомобіля повністю розлетівся моторний відсік.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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