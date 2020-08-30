У Дніпрі Hyundai збив жінку: шукають свідків

У суботу, 29 серпня, на Запорізькому шосе Hyundai Accent збив жінку. Попередньо, вона переходила дорогу на заборонний сигнал світлофора.

Зараз за фактом аварії проводять розгляд, через що учасники ДТП шукають всіх можливих свідків, передає "Інформатор".

Аварія сталася о 21:18 на перехресті Запорізького шосе і вулиці Джинчарадзе. Автомобіль їхав зі сторони вулиці Шинної у напрямку до вулиці Космічної. Зі слів водія Hyundai, він перетнув перехрестя на "зелене" світло, відповідно жінка переходила дорогу, коли їй горів "червоний". Зіткнення сталося в правій смузі руху.

Постраждалу практично відразу госпіталізували – в момент аварії поруч їхала бригада швидкої допомоги. Жінка була в свідомості. У неї забій голови, зараз знаходиться в лікарні.

За фактом події ведуть розгляд, тому необхідна допомога свідків. У разі, якщо ви бачили момент ДТП, записали його на відеореєстратор, у вас є фото чи відео з місця події, – передайте інформацію за номером: (050) 515-78-33. Будь-які дані можуть бути корисними.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі і області збільшилася кількість пожеж. За минулу добу, 29 серпня, на території Дніпропетровської області в природних екосистемах сталося 37 пожеж.