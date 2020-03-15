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15 березня • оновлено в 14:23
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Ігор Кравченко

У Дніпрі хлопець вистрибнув з вікна 4 поверху: підозрюють спробу суїциду

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У неділю, 15 березня, в Дніпрі 23-річний хлопець стрибнув з четвертого поверху будинку на Слобожанському проспекті.

За попередньою інформацією, він намагався накласти на себе руки. Про інцидент в поліцію повідомили сусіди, повідомляє Інформатор.

Хлопець залишився живий, але отримав серйозні травми. Патрульні надали йому першу допомогу на місці, після чого передали бригаді швидкої допомоги. Постраждалого госпіталізували в 6 міську лікарню.

У Дніпрі 23-річний хлопець стрибнув з четвертого поверху

У Дніпрі 23-річний хлопець стрибнув з четвертого поверху

Інформатор

Що послужило причиною для такого вчинку на даний момент невідомо. У квартирі хлопець був один. Була це спроба суїциду або нещасний випадок – з'ясовують правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі знайшли повішеного чоловіка. За попередньою інформацією, загиблий вчинив самогубство у власній квартирі.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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