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9 лютого • оновлено в 19:01
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Ігор Кравченко

У Дніпрі хлопець випав з вікна 7 поверху і вижив. Фото

1.4т
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У суботу, 8 лютого, в Дніпрі на проспекті Героїв хлопець випав з вікна квартири на сьомому поверсі.

Після падіння хлопець дивом залишився живий. Медики надали йому першу допомогу на місці, після чого госпіталізували в лікарню. Про це повідомив Інформатор.

За попередньою інформацією, він вистрибнув з вікна квартири на сьомому поверсі в будинку №10. Правоохоронці розглядають кілька причин трагедії: спроба самогубства і нещасний випадок.

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Хлопець випав з 7 поверху

Хлопець випав з 7 поверху

Інформатор

Хлопець випав з 7 поверху

Хлопець випав з 7 поверху

Інформатор

На місце викликали "швидку". Медики спрацювали оперативно, хлопця відвезли в лікарню імені Мечникова. За непідтвердженою інформацією, потерпілому 23 роки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі екс-в'язень влаштував публічне самогубство. Труп чоловіка знайшли в парку. Померлий сидів під деревом, а мотузка від його шиї була обмотана навколо гілки.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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