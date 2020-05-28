У Дніпрі хлопець кинувся під колеса автомобіля. Фото з місця аварії

Яна Коваль Події 10:20, 28.05.2020

У Дніпрі на вулиці Калиновій хлопець кинувся під колеса Nissan.

Подія трапилася 27 травня о 22:00, повідомляє " Інформатор " (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

На Калиновій хлопець кинувся під авто
Інформатор

За попередньою інформацією, Nissan рухався по Калиновій в сторону Слобожанського проспекту. Коли автомобіль проїжджав повз одної із зупинок громадського транспорту, на дорогу вибіг хлопець і стрибнув в сторону, в яку рухався Nissan. Удар прийшовся в праву частину машини.

На місце прибули співробітники поліції і бригада швидкої допомоги. Дніпрянина госпіталізували в міську клінічну лікарню №6.

Автомобіль рухався в сторону Слобожанського проспекту
Інформатор
Подробиці з'ясовуються
Інформатор
Хлопець стрибнув на проїжджу частину
Інформатор
Хлопця госпіталізували в лікарню
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі зловили "чорних ріелторів", причетних до убійствам.Трое громадян шахрайським шляхом заволоділи їх житлом, а самих чоловіків незаконно утримували і примушували працювати на території будинку.

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