У Дніпрі хам-маршрутчик збив собаку і обматюкав пасажирку

У Дніпрі водій 92 маршрутки збив собаку і поїхав далі.

Як розповіла очевидиця Катерина Нестеровська в Facebook, водій не стежив уважно за дорогою.

"Зайшовши в салон, звернула увагу, що водій однією рукою тримає телефон і щось обговорює, а іншою бере плату за проїзд, дає решту, перемикає швидкості, і при цьому веде маршрутку (над головою у водія величезний напис з проханням не говорити по телефону, так як це відволікає водія!). Їхали ми повільно, так як у водія була мабуть дуже важлива розмова", – написала дівчина.

Водій маршрутки

Вона додала, що після цього водій вирішив під час поїздки порахувати гроші:

"Доїхавши до Едама, він поклав телефон і я зітхнула з полегшенням, але ні, він дістав величезну пачку грошей і вирішив все перерахувати! І знову руки зайняті пачками грошей. Я сиділа попереду і чітко бачила всю дорогу", – зазначила очевидиця.

Так, чоловік не помітив на дорозі собаку і збив її:

"Він на невеликій швидкості (так як в обох руках пачки грошей) збиває собачку, невелику темно коричневого кольору. Я почала плакати і говорити, що потрібно тримати кермо, а не гроші рахувати і по телефону говорити", – розповіла дівчина.

Потім водій нахамив пасажирці і поїхав далі:

"Я йому кажу: ви переїхали собачку. Знаєте, що відповів мені водій? Пряма мова: не@уй бігати по дорозі і я її не переїхав, а налякав. Але я чула, як вона заверещала...", – підкреслила дніпрянка.

Михайло Тонконогий, глава профспілки автомобілістів і перевізників Дніпра, зазначив, що в таких випадках потрібно зафіксувати номер маршрутки, щоб з водієм провели роз'яснювальну бесіду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі п'яний водій влетів у маршрутку: багато постраждалих.

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