У Дніпрі група хлопців постраждала через вибух петарди. Відео

У Дніпрі 25 червня на житловому масиві "Перемога" прозвучали чотири потужних хлопка. Невідомі близько 03:00 підривали петарди, в наслідок чого отримали травми.

Інцидент стався на проспекті Героїв-19. Про це повідомив користувач сторінки "Соборний район: ж/м Перемога 1-6, Сокіл 1-2, Дніпро" Дмитро Манзуренко в Facebook.

За словами автора поста, вибух був такої сили, що чоловік відразу ж прокинувся і виглянув у вікно. Як з'ясувалося, молоді люди підривали петарди, в результаті цього сильно постраждали. Через час на місце події приїхала "швидка допомога" і поліція. Лікарі стали надавати медичну допомогу трьом постраждалим.

Користувачі Facebook повідомили, що так само були свідками події і бачили бійку перед тим, як пролунали вибухи. Містяни викликали правоохоронні органи.

Група хлопців постраждала через вибух петарди Facebook / "Соборний район: ж/м Перемога 1-6, Сокіл 1-2, Дніпро"

Група хлопців постраждала через вибух петарди Facebook / "Соборний район: ж/м Перемога 1-6, Сокіл 1-2, Дніпро"

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