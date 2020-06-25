У Дніпрі група хлопців постраждала через вибух петарди. Відео

Події 12:34, 25.06.2020

У Дніпрі 25 червня на житловому масиві "Перемога" прозвучали чотири потужних хлопка. Невідомі близько 03:00 підривали петарди, в наслідок чого отримали травми.

Інцидент стався на проспекті Героїв-19. Про це повідомив користувач сторінки "Соборний район: ж/м Перемога 1-6, Сокіл 1-2, Дніпро" Дмитро Манзуренко в Facebook.

За словами автора поста, вибух був такої сили, що чоловік відразу ж прокинувся і виглянув у вікно. Як з'ясувалося, молоді люди підривали петарди, в результаті цього сильно постраждали. Через час на місце події приїхала "швидка допомога" і поліція. Лікарі стали надавати медичну допомогу трьом постраждалим.

Користувачі Facebook повідомили, що так само були свідками події і бачили бійку перед тим, як пролунали вибухи. Містяни викликали правоохоронні органи.

Група хлопців постраждала через вибух петарди
Facebook / "Соборний район: ж/м Перемога 1-6, Сокіл 1-2, Дніпро"
Група хлопців постраждала через вибух петарди
Facebook / "Соборний район: ж/м Перемога 1-6, Сокіл 1-2, Дніпро"

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, влада може організувати перевірку всього житлового фонду столиці, в якому проведено газ, через вибуху в багатоповерхівці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5.

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