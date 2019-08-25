У Дніпрі грабіжник відкрив стрілянину по поліцейському: подробиці

Виклик про вчинення грабежу на території Індустріального району Дніпра надійшов у поліцію 25 серпня.
Невідомий зірвав золотий ланцюжок з шиї дівчини і побіг в напрямку Слобожанського проспекту. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.
Володіючи оперативною інформацією про зазначений злочин поліцейський Володимир Галушко побачив підозрюваного. При спробі його затримати, зловмисник почав стрілянину в бік поліцейського. З пораненням ноги Володимира доставили в лікарню.
28-річного підозрюваного в пограбуванні і замаху на життя підполковника поліції затримали патрульні. Чоловік переховувався у власній квартирі. В ході відпрацювання території скоєння злочину патрульні виявили речові докази, а саме дві гільзи, золотий хрестик постраждалої дівчини і пістолет травматичної дії.
зловмисника затримали
фейсбук МВС України
вкрадений хрестик
фейсбук МВС України
зброя грабіжника
фейсбук МВС України
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