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У Дніпрі госпіталізували 17 осіб із гострою кишковою інфекцією

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На одному з підприємств Дніпра отруїлися 17 співробітників.

У госпіталізованих діагностували харчове отруєння. Про це повідомили на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області.

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"Протягом 20-23 липня в лікувальні заклади Дніпра з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 17 працівників ТОВ "Міропласт". Вони вживали їжу, яку надавала ФОП "Синявська Н. В.". Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", — йдеться в повідомленні.

У Дніпрі масово отруїлися люди

У Дніпрі масово отруїлися люди

ZP.Today

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що міськрада Дніпра візьме у кредит 300 мільйонів гривень, через дефіцит коштів у міському бюджеті.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
отруєння
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