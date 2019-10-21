У Дніпрі горів заводський цех: фото і відео

У понеділок, 21 жовтня сталася пожежа в виробничому приміщенні за адресою Слобожанський проспект, 29б в Дніпрі.
Як повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, повідомлення про пожежу надійшло о 10:31.
У Дніпрі горів заводський цех (ілюстрація)
inform.zp.ua
"По прибуттю на місце виклику було встановлено, що в середині виробничого приміщення по виготовленню ваг для металоконструкцій горить утеплювач стіни, автомобільні шини та піддони. Загальна площа пожежі становить 100 кв метрів", – сказано в повідомленні.
О 11:27 вдалося локалізувати пожежу, об 11:41 його ліквідували.
Постраждалих і загиблих немає.
Були задіяні 4 одиниці пожежної техніки та 21 рятувальник.
У заводському цеху в Дніпрі сталася пожежа
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
У заводському цеху в Дніпрі сталася пожежа
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
У заводському цеху в Дніпрі сталася пожежа
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
У заводському цеху в Дніпрі сталася пожежа
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
У заводському цеху в Дніпрі сталася пожежа
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
У заводському цеху в Дніпрі сталася пожежа
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 12 жовтня на вулиці Косогірному горів приватний будинок. Під час пожежі загинула 57-річна господиня будинку.
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