У Дніпрі горів заводський цех: фото і відео

У понеділок, 21 жовтня сталася пожежа в виробничому приміщенні за адресою Слобожанський проспект, 29б в Дніпрі.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, повідомлення про пожежу надійшло о 10:31.

У Дніпрі горів заводський цех (ілюстрація) inform.zp.ua

"По прибуттю на місце виклику було встановлено, що в середині виробничого приміщення по виготовленню ваг для металоконструкцій горить утеплювач стіни, автомобільні шини та піддони. Загальна площа пожежі становить 100 кв метрів", – сказано в повідомленні.

О 11:27 вдалося локалізувати пожежу, об 11:41 його ліквідували.

Постраждалих і загиблих немає.

Були задіяні 4 одиниці пожежної техніки та 21 рятувальник.

У заводському цеху в Дніпрі сталася пожежа Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У заводському цеху в Дніпрі сталася пожежа Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У заводському цеху в Дніпрі сталася пожежа Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У заводському цеху в Дніпрі сталася пожежа Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У заводському цеху в Дніпрі сталася пожежа Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У заводському цеху в Дніпрі сталася пожежа Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 12 жовтня на вулиці Косогірному горів приватний будинок. Під час пожежі загинула 57-річна господиня будинку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!