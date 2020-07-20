У Дніпрі горів гуртожиток: студенти евакуювалися самостійно. Фото

У неділю, 19 липня, в Дніпрі на Набережній Перемоги загорівся студентський гуртожиток.

Пожежа сталася о 20:35 в одній з кімнат гуртожитку, розташованої на восьмому поверсі 12-поверхової будівлі. Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Днепропетрвской області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів самостійно вийшли на свіже повітря близько 50 студентів, які жили в гуртожитку.

Вогонь пошкодив ліжко та обробку кімнати на площі 5 кв.м. Пожежу локалізовано о 20:48 та ліквідовано о 21:00.

У Дніпрі горів студентський гуртожиток. Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Відзначимо, що під час пожежі ніхто не постраждав і не загинув.

До гасіння пожежі залучено 10 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

У Дніпрі горів студентський гуртожиток. Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

На даний момент причина пожежі встановлюється.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Дніпро і область накривають пожежі. За словами рятувальників, люди масово спалюють сухостій.