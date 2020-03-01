У Дніпрі горів дев'ятиповерховий будинок: пожежникам вдалося врятувати 5 чоловік. Відео

У неділю, 1 березня, в Дніпрі на вулиці Агнії Барто сталася пожежа в житловому будинку.

В 5:27 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерховому житловому будинку в Самарському районі. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежа виникла в коморі між 5-м і 6-м поверхами 9-ти поверхового будинку. Рятувальники в складі ланки газодимозахисної служби врятували 5 осіб, з них 1 дитина та вивели на свіже повітря 15 жителів будинку.

Як повідомив Інформатор, до приїзду рятувальників вогонь зумів поширитися на два поверхи вище. Рятувальники оперативно ліквідували полум'я, однак під'їзд продовжував заповнювати їдкий дим, тому мешканців будинку евакуювали.

На вулиці Агнії Барто сталася пожежа в житловому будинку Інформатор

На вулиці Агнії Барто сталася пожежа в житловому будинку Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

За попередньою інформацією, причиною загоряння стала несправна проводка в нежитловому приміщенні між поверхами.

Це і дало вогню набрати силу. Також місцева мешканка розповіла про те, що в будинку забитий сміттєпровід, що могло посприяти поширенню пожежі.

Вогонь знищив майно в коморі на площі 10 квадратних метрів. Загиблих немає. До ліквідації пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині автомобіль BMW злетів у кювет і загорівся. В результаті пожежі автомобіль BMW-525 знищений повністю.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся