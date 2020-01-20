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20 січня • оновлено в 08:09
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У Дніпрі горить студентський гуртожиток: перші фото і відео

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Вранці 20 січня в Дніпрі спалахнула пожежа в гуртожитку Дніпровського базового медичного коледжу.

Подія трапилася на проспекті Богдана Хмельницького. Відео НП опублікували на сторінці "Днепр Сейчас" в Telegram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Раніше OBOZREVATEL писав, що у Львові сталося задимлення в одному з найбільших торгово-розважальних центрів міста "Форум Львів".

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
пожежа
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