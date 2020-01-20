У Дніпрі горить студентський гуртожиток: перші фото і відео

Вранці 20 січня в Дніпрі спалахнула пожежа в гуртожитку Дніпровського базового медичного коледжу.

Подія трапилася на проспекті Богдана Хмельницького. Відео НП опублікували на сторінці "Днепр Сейчас" в Telegram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як видно на записі, вогонь охопив верхні поверхи будівлі. Причина пожежі поки невідома.

Пожежа в медичному коледжі "Днепр Сейчас" у Telegram

Медучилище в Дніпрі medlib.dp.gov.ua

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