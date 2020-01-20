У Дніпрі горить студентський гуртожиток: перші фото і відео

Вранці 20 січня в Дніпрі спалахнула пожежа в гуртожитку Дніпровського базового медичного коледжу.
Подія трапилася на проспекті Богдана Хмельницького. Відео НП опублікували на сторінці "Днепр Сейчас" в Telegram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Як видно на записі, вогонь охопив верхні поверхи будівлі. Причина пожежі поки невідома.
Пожежа в медичному коледжі
"Днепр Сейчас" у Telegram
Медучилище в Дніпрі
medlib.dp.gov.ua
Раніше OBOZREVATEL писав, що у Львові сталося задимлення в одному з найбільших торгово-розважальних центрів міста "Форум Львів".
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся