У Дніпрі горіли склади з хімікатами: людей евакуювали. Фото і відео з місця НП

Софія Закревська Події 15:30, 15.08.2020 Оновлено: 15:48, 15.08.2020

У суботу, 15 серпня, в Дніпрі на вулиці Старокодакській у районі житлового масиву Тополя трапилася серйозна пожежа.

Інформація про інцидент надійшла до Служби порятунку "101" приблизно о 12:15. На місце оперативно прибули рятувальники, медики і поліція, повідомляє "Інформатор".

Людям рекомендували не відкривати вікна
Інформатор
Горіли акумулятори та моторна олива
Інформатор

Співробітники ДСНС встановили, що пожежа почалася в складських приміщеннях – горіли акумулятори та моторна олива. Пожежникам вдалося частково локалізувати вогонь до 13:00.

Вогонь гасили піною
Інформатор
Рятувальники щосили боролися з вогнем
Інформатор

Із сусідніх зі складами приміщень евакуювали людей, передає "Дніпро оперативний". Унаслідок пожежі загиблих і постраждалих немає.

Правоохоронці перекрили рух на вулиці Старокодакській із боку Запорізького шосе і вулиці Аеропортівської.

Небо затягло чорним димом
Інформатор
Чергували медики та поліція
Інформатор
Площа пожежі поки невідома
Інформатор
На місці працювали співробітники чотирьох частин ДСНС
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на лівому березі трапилася масштабна пожежа, над містом стояв стовп диму.

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