У Дніпрі горіла теплотраса: підпал спровокували бездомні

У середу, 1 січня, в Дніпрі на вулиці Малиновського загорівся колектор теплотраси.

При пригоді ніхто не постраждав, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі горіла теплотраса Інформатор

Пожежа сталася близько 2:40. За попередньою інформацією, його спровокували бездомні, які живуть в колекторі. Вони наповнили своє житло різними речами, в тому числі матрацами. Там же вони і курили. Швидше за все, це стало причиною виникнення вогню. На місце події прибули рятувальники і наряд поліції. Пожежу вдалося швидко ліквідувати.

Як стверджує місцева жителька, це далеко не перший раз, коли доводиться гасити пожежу в цьому колекторі. Крім цього, їдкий дим потрапляє в квартиру, яка найпершою прилягає до теплотраси. У квартирі живуть пенсіонери.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

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