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1 січня • оновлено в 14:39
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Яна Коваль

У Дніпрі горіла теплотраса: підпал спровокували бездомні

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У середу, 1 січня, в Дніпрі на вулиці Малиновського загорівся колектор теплотраси.

При пригоді ніхто не постраждав, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі горіла теплотраса

У Дніпрі горіла теплотраса

Інформатор

Пожежа сталася близько 2:40. За попередньою інформацією, його спровокували бездомні, які живуть в колекторі. Вони наповнили своє житло різними речами, в тому числі матрацами. Там же вони і курили. Швидше за все, це стало причиною виникнення вогню. На місце події прибули рятувальники і наряд поліції. Пожежу вдалося швидко ліквідувати.

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Як стверджує місцева жителька, це далеко не перший раз, коли доводиться гасити пожежу в цьому колекторі. Крім цього, їдкий дим потрапляє в квартиру, яка найпершою прилягає до теплотраси. У квартирі живуть пенсіонери.

У Дніпрі горіла теплотраса: підпал спровокували бездомні

Інформатор

У Дніпрі горіла теплотраса: підпал спровокували бездомні

Інформатор

У Дніпрі горіла теплотраса: підпал спровокували бездомні

Інформатор

У Дніпрі горіла теплотраса: підпал спровокували бездомні

Інформатор

У Дніпрі горіла теплотраса: підпал спровокували бездомні

Інформатор

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
Новий Рік-2020 новини поліція пожежа
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