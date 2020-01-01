У Дніпрі горіла теплотраса: підпал спровокували бездомні

У середу, 1 січня, в Дніпрі на вулиці Малиновського загорівся колектор теплотраси.
При пригоді ніхто не постраждав, повідомляє Інформатор.
У Дніпрі горіла теплотраса
Інформатор
Пожежа сталася близько 2:40. За попередньою інформацією, його спровокували бездомні, які живуть в колекторі. Вони наповнили своє житло різними речами, в тому числі матрацами. Там же вони і курили. Швидше за все, це стало причиною виникнення вогню. На місце події прибули рятувальники і наряд поліції. Пожежу вдалося швидко ліквідувати.
Як стверджує місцева жителька, це далеко не перший раз, коли доводиться гасити пожежу в цьому колекторі. Крім цього, їдкий дим потрапляє в квартиру, яка найпершою прилягає до теплотраси. У квартирі живуть пенсіонери.
Інформатор
Інформатор
Інформатор
Інформатор
Інформатор
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