У Дніпрі горіла багатоповерхівка: потерпілий помер у лікарні від опіків. Фото

У четвер, 3 вересня, в Дніпрі на вулиці Фосфорній трапилася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку.

Займання почалося на балконі двокімнатної квартири на четвертому поверсі багатоповерхівки. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Із вогнем боролися 11 рятувальників. Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Вогонь перекинувся на житлові кімнати і балкон на п'ятому поверсі будинку. Пожежа призвела до сильного задимлення сходової клітки. Повідомлення в Службу порятунку "101" надійшло о 16:20, на місце події оперативно прибули співробітники ДСНС.

Рятувальники на руках винесли з вогню чоловіка 1977 року народження. Постраждалого передали медикам, які госпіталізували його до міської лікарні № 4. У потерпілого діагностували термічні опіки 80% тіла, були пошкоджені голова, обличчя, шия, тулуб і кінцівки. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Рятувальники на руках винесли чоловіка з вогню. Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежні ліквідували загоряння до 17:13. Вогонь знищив квартиру і балкони на четвертому та п'ятому поверхах. Площа пожежі склала 23 квадратних метра.

Пожежа знищила балкони на четвертому та п'ятому поверхах. Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі розслідують загадкову смерть жінки в гуртожитку. У вбивстві городянки підозрюють її співмешканця.