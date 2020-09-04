У Дніпрі горіла багатоповерхівка: потерпілий помер у лікарні від опіків. Фото

Софія Закревська Події 10:30, 4.09.2020 Оновлено: 10:39, 4.09.2020

У четвер, 3 вересня, в Дніпрі на вулиці Фосфорній трапилася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку.

Займання почалося на балконі двокімнатної квартири на четвертому поверсі багатоповерхівки. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Із вогнем боролися 11 рятувальників.
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Вогонь перекинувся на житлові кімнати і балкон на п'ятому поверсі будинку. Пожежа призвела до сильного задимлення сходової клітки. Повідомлення в Службу порятунку "101" надійшло о 16:20, на місце події оперативно прибули співробітники ДСНС.

Рятувальники на руках винесли з вогню чоловіка 1977 року народження. Постраждалого передали медикам, які госпіталізували його до міської лікарні № 4. У потерпілого діагностували термічні опіки 80% тіла, були пошкоджені голова, обличчя, шия, тулуб і кінцівки. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Рятувальники на руках винесли чоловіка з вогню.
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежні ліквідували загоряння до 17:13. Вогонь знищив квартиру і балкони на четвертому та п'ятому поверхах. Площа пожежі склала 23 квадратних метра.

Пожежа знищила балкони на четвертому та п'ятому поверхах.
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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