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У Дніпрі горіла багатоповерхівка: потерпілий помер у лікарні від опіків. Фото

Софія Закревська
Софія Закревська
Події
1,1 т.
У Дніпрі горіла багатоповерхівка: потерпілий помер у лікарні від опіків. Фото

У Дніпрі горіла багатоповерхівка: потерпілий помер у лікарні від опіків. Колаж

У четвер, 3 вересня, в Дніпрі на вулиці Фосфорній трапилася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку.

Займання почалося на балконі двокімнатної квартири на четвертому поверсі багатоповерхівки. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Із вогнем боролися 11 рятувальників.

Із вогнем боролися 11 рятувальників. Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Вогонь перекинувся на житлові кімнати і балкон на п'ятому поверсі будинку. Пожежа призвела до сильного задимлення сходової клітки. Повідомлення в Службу порятунку "101" надійшло о 16:20, на місце події оперативно прибули співробітники ДСНС.

Рятувальники на руках винесли з вогню чоловіка 1977 року народження. Постраждалого передали медикам, які госпіталізували його до міської лікарні № 4. У потерпілого діагностували термічні опіки 80% тіла, були пошкоджені голова, обличчя, шия, тулуб і кінцівки. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Рятувальники на руках винесли чоловіка з вогню.

Рятувальники на руках винесли чоловіка з вогню. Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежні ліквідували загоряння до 17:13. Вогонь знищив квартиру і балкони на четвертому та п'ятому поверхах. Площа пожежі склала 23 квадратних метра.

Пожежа знищила балкони на четвертому та п'ятому поверхах.

Пожежа знищила балкони на четвертому та п'ятому поверхах. Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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