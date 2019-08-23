У Дніпрі голий неадекват влаштував догонялки з поліцією: фото і відео 18+

Неадекватний голий чоловік бігав по Дніпру і кидався на людей і автомобілі 22 серпня.

Ймовірно, чоловік знаходився в стані наркотичного сп'яніння, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскролььте до кінця сторінки).

По Дніпру бігав голий чоловік і кидався на людей Скріншот з відео

"Цирк" відбувався на вулиці Кондратюка. Відеореєстратор зафіксував, як чоловік без одягу біжить по вулиці, а потім залазить на автомобіль.

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Поруч з місцем інциденту проїжджали співробітники Національної гвардії. Бійці затримали неадеквата і помістили його в автомобіль для очікування машини "швидкої". Чоловік продовжував буянити, намагався виламати двері і нападав на правоохоронців.

Неадекват бігав голий і кидався на людей Скріншот з відео

Через те, що затриманий постійно падав і врізався, його тіло було вимазано кров'ю. На згині руки чоловіка помітили слід від ін'єкції. Його госпіталізували в міську лікарню №11.

По Дніпру бігав голий чоловік Інфоматор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі зняли на відео, як "гуляють" стовпи освітлення на Амурському Старому мосту. На момент зйомки під мостом проїжджав потяг.

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