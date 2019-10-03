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3 жовтня • оновлено в 15:53
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У Дніпрі гола жінка зірвалася з вікна багатоповерхівки

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У Дніпрі вранці 3 жовтня жінка випала з вікна другого поверху.

Як стало відомо, нетвереза постраждала намагалася врятувати кота, який заліз на підвіконня, але не втрималася і впала вниз. В момент інциденту жінка була без одягу, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі гола жінка випала з вікна

У Дніпрі гола жінка випала з вікна

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Інцидент стався на вулиці Гулі Корольової. Очевидці події викликали наряд поліції і бригаду швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, в результаті падіння жінка отримала перелом ноги. Її доставили в 6-у міську лікарню для надання допомоги і додаткового обстеження.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінку переїхав автомобіль. 3 жовтня біля ТЦ "Приозерний" 73-річна жінка потрапила під колеса легковика. Пенсіонерка переходила дорогу в недозволеному місці.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
постраждали українці отримав травму жінки
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