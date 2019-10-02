У Дніпрі газовоз з пропаном злетів з дороги: відео

У Дніпрі 2 жовтня на Слобожанському проспекті фура зі зрідженим газом знесла паркан і вилетіла з дороги.

ДТП сталася близько 2:00 ночі навпроти житлового комплексу "Дніпровська брама". Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі фура з газом злетіла з дороги Информатор

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За словами поліції, газовоз Scania, що рухався в бік міста, різко виїхав на зустрічну смугу. Водій не впорався з керуванням і злетів з дороги, протаранивши захисний паркан. Причіпну цистерну, повністю заповнену зрідженим пропаном, відірвало при зіткненні, а сам автомобіль закопався колесами в землі.

В результаті події ніхто не постраждав. У момент скоєння ДТП водій був тверезий. Винуватець аварії пояснив, що намагався об'їхати собаку, яка раптово виїхала на проїжджу частину.

У Дніпрі газовоз потрапив в ДТП Информатор

У Дніпрі газовоз потрапив в ДТП Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася страшна ДТП. Під Південним мостом Renault влетів у стовп через несправність рульової колонки. Аварія сталася 30 вересня.

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