У Дніпрі фура застрягла поперек мосту: утворився величезний затор. Фото і відео

Події 12:45, 5.08.2020

У середу, 5 серпня, в Дніпрі на Амурському мосту застрягла фура.

Ваговоз почав розвертатися прямо посеред переправи, зачепив бампером паркан і зніс його. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро" (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Вантажний автомобіль досі залишається на тому ж місці. Рух транспорту перекрито в обидва боки по всіх смугах. Як відзначили очевидці події в Facebook-групі "Калинівський (Клочко).Днепр", через ДТП утворився великий затор.

Водіям, які хочуть потрапити з одного берега Дніпра на інший, рекомендують обирати альтернативні маршрути.

У Дніпрі фура застрягла поперек мосту: утворився величезний затор
Telegram-канал "Х**вий Дніпро"
У Дніпрі фура застрягла поперек мосту: утворився величезний затор
Facebook/"Калинівський (Клочко).Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі авто "підрізувало" автобус з пасажирами, є постраждалі.

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