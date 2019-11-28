У Дніпрі фура влетіла в маршрутку з людьми: перші фото

У Дніпрі 28 листопада на перетині проспекту Слобожанського і вулиці Байкальської зіткнулися вантажівка DAF і пасажирська маршрутка.

Внаслідок аварії постраждали двоє людей. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі фура влетіла в маршрутку з людьми Інформатор

Відомо, що аварія трапилася приблизно о 16:15. Вантажівка рухалася по вулиці Байкальській, в той час як маршрутка прямувала по проспекту в бік виїзду з міста. Зіткнення сталося прямо посеред перехрестя. Від удару маршрутку розвернуло і кинуло вбік супермаркету.

У Дніпрі фура влетіла в маршрутку з людьми Інформатор

У Дніпрі фура влетіла в маршрутку з людьми Інформатор

В аварії постраждали чоловік і жінка. Їх госпіталізували в міську лікарню №6.

Через ДТП практично весь проспект "паралізований". Особливо сильно ускладнено рух у напрямку до Підгороднього.

Всі деталі події з'ясовуватимуть правоохоронці.

У Дніпрі фура влетіла в маршрутку з людьми Інформатор

У Дніпрі фура влетіла в маршрутку з людьми Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вранці 26 листопада на перетині вулиць Чернишевського і Гоголя водій Daewoo збив молоду дівчину на пішохідному переході. Постраждала пережила дві зупинки серця і впала в кому 3-го ступеня.

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