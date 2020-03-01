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1 березня • оновлено в 16:56
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Ігор Кравченко

У Дніпрі фура при розвороті розчавила автомобіль. Фото

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У суботу, 29 лютого, в Дніпрі на території авторинку на проспекті Богдана Хмельницького сталася аварія.

Водій вантажного автомобіля з причепом, здійснюючи маневр, притиснув легковий автомобіль Mazda. Про б це повідомив Дніпро оперативний.

В результаті у постраждалого авто розбите заднє скло і серйозно пошкоджений корпус. Інцидент обійшовся без постраждалих.

Фура придавила автомобіль

Фура придавила автомобіль

Дніпро оперативний

Фура придавила автомобіль

Фура придавила автомобіль

Дніпро оперативний

На місце оперативно прибула поліція, яка зафіксувала деталі інциденту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині автомобіль BMW злетів у кювет і загорівся. Водій і пасажир самостійно вийшли з автомобіля, відійшовши на безпечне місце, викликали рятувальників.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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