У Дніпрі фура після ДТП вилетіла в кювет: водій дивом врятувався. Фото

У Дніпрі фура після ДТП вилетіла в кювет: водій дивом врятувався. Інформатор

У вівторок увечері, 11 серпня, в Дніпрі на вулиці Щепкіна зіткнулися дві фури.

Вантажівки притерлися приблизно о 19:00 під час сильного дощу. Через мокрий асфальт зіткнення уникнути не вдалося, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі фура після ДТП вилетіла в кювет: водій дивом врятувався Дніпро оперативний

Фури Volvo і Renault рухалися назустріч одна одній. Щоб не допустити удару, водій Renault із 20 тоннами вантажу почав пригальмовувати, проте на слизькій дорозі його занесло. Вантажівки вдарилися кабінами, після чого ваговоз Renault злетів у кювет. Водієві вдалося врятуватися, вистрибнувши з кабіни.

У результаті ДТП ніхто з людей не постраждав. На місці аварії працювали співробітники поліції. Як повідомляє "Дніпро оперативний", на водія фури Renault склали адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху.

У Дніпрі фура після ДТП вилетіла в кювет: водій дивом врятувався Інформатор

У Дніпрі фура після ДТП вилетіла в кювет: водій дивом врятувався Інформатор

У Дніпрі фура після ДТП вилетіла в кювет: водій дивом врятувався Інформатор

У Дніпрі фура після ДТП вилетіла в кювет: водій дивом врятувався Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі авто розбилося об дерево, загинули водій і пасажир.