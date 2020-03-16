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16 березня • оновлено в 16:26
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Карина Бондаренко

У Дніпрі фура переїхала жінку. Відео ДТП 18+

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У понеділок, 16 березня, в Дніпрі фура переїхала жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці.

Подія трапилася на перехресті вулиць Робочої та Криворізької. Постраждалу госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості, повідомляє "Дніпро оперативний".

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Дніпро оперативний

Жінка вирішила перейти дорогу біля зупинки громадського транспорту і потрапила під колеса автомобіля, який стояв на світлофорі. У водія вантажівки не було шансів помітити порушницю.

На місце ДТП викликали правоохоронців.

Як писав OBOZREVATEL раніше, біля селища Новоселівка Новомосковського району Дніпропетровської області автомобіль на швидкості влетів в міні-маркет "Маяк".

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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