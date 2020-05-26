У Дніпрі фура на ходу втратила причіп і вилетіла на "зустрічку". Відео

Аліна Рашевська Події 08:35, 26.05.2020

У Дніпрі 25 травня вантажівка втратила причіп під час руху проспектом Івана Мазепи.

Сам автомобіль винесло на зустрічну смугу. НП трапилася близько 22:10, повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Шофер встиг вчасно загальмувати, тому зіткнення з іншими транспортними засобами вдалося уникнути. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі трапилася нічна ДТП з мікроавтобусом. В результаті постраждала дівчина.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

ЗСУ завдали розгромного удару по "Л/ДНР": багато поранених

За борги з комуналки будуть зламувати квартири? Яке рішення ухвалила Рада й що чекає на українців

Зеленського могли усунути перед виборами, всі боялися за його життя – Трофімов

Кадровая политика Зеленского обнулит президентский рейтинг

"Козлина ти дурна!" Розваги Богдана у київському зоопарку потрапили в кадр