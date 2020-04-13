У Дніпрі Ford Mustang влетів в місце смертельної аварії. Фото

Карина Бондаренко Події 09:32, 13.04.2020

У ніч на понеділок, 13 квітня, на Набережній Перемоги у Дніпрі Ford Mustang на швидкості влетів в розбитий Mercedes, який не встигли евакуювати після смертельної аварії.

Подія трапилася близько 1:30 і обійшлася без постраждалих, повідомляє "Інформатор". Водій автомобіля відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією від правоохоронців, машина рухалася в бік кільця і вдарила Mercedes. Продовживши рух, водій не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя в протилежному напрямку.

ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, У Дніпрі п'яний водій влаштував смертельну ДТП на Набережній Перемоги. В результаті зіткнення загинула молода подружня пара.

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Дніпро Події

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