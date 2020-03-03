У Дніпрі екскаватор збив жінку. Моторошні фото ДТП

У вівторок, 3 березня, на вулиці Байкальській в Дніпрі екскаватор збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці.

Аварія сталася в декількох метрах від пішохідного переходу. Постраждалу госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі екскаватор збив жінку Інформатор

У Дніпрі екскаватор збив жінку Інформатор

За попередньою інформацією, жінка різко вискочила на дорогу, водій не встиг загальмувати і зачепив її ковшем. На місці ДТП працювали правоохоронці. Через аварію на вулиці утворився великий затор.

У Дніпрі екскаватор збив жінку Інформатор

У Дніпрі екскаватор збив жінку Інформатор

У Дніпрі екскаватор збив жінку Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Кривому Розі Дніпропетровської області під час руху загорівся службовий автобус з пасажирами. В результаті події постраждали дві людини – водій і пасажир авто.

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