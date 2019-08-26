У Дніпрі двоє невідомих підпалили вантажівку

У понеділок, 26 серпня, двоє невідомих підпалили вантажівку в одному з гаражних кооперативів в Дніпрі.

Свідком події став охоронець, який і викликав поліцію, передає "Інформатор".

Ілюстрація galagov.tv

Повідомляється, що підпал стався близько 3:30 ночі.

За словами очевидця, двоє одягнених у темний одяг молодих чоловіків, близько 20 років, обливали автомобіль Renault невідомою рідиною. Зрозумівши, що їх помітили, вони підпалили кабіну вантажівки та втекли.

Правоохоронці виявили на місці події 5-літрову пляшку з речовиною, схожою на бензин.

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Знайти зловмисників відразу не вдалося.

На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі діти знайшли пляшку з паливом, почали грати з нею і випадково підпалили 8-річного хлопчика. Дитина отримала 35% опіків тіла і знаходиться в реанімації.

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