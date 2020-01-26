У Дніпрі дотла згорів приватний будинок: люди збирають допомогу постраждалій родині. Фото

У суботу, 25 січня, в Дніпрі на вулиці Немировської, 80 сталася пожежа в приватному будинку.

Вогонь знищив всі речі в будинку, в якому жила вихователька дитячого саду та її сім'я. Про це повідомив Інформатор.

В результаті пожежі ніхто не постраждав, але сім'я залишилася без житла і засобів для існування.

"Сталася біда у нашого вихователя дитсадка №33 Носенко Надії Олексіївни. Вночі згорів будинок. Терміново потрібна допомога: необхідно винести все горіле з дому, знайти дошки і будматеріали, щоб перекривати дах, знайти тимчасове житло для сім'ї, а також на завтра необхідна чоловіча сила. Якщо хтось може допомогти матеріально: 4731 2127 0116 1399 - Носенко Василь (син Надії Олексіївни)", - розповіла знайома постраждалих Оксана.

Згорів будинок, у якому жила сім'я Інформатор

Згорів будинок, у якому жила сім'я Інформатор

Згорів будинок, у якому жила сім'я Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром пожежники врятували життя жінці, ледь не згоріла у власній квартирі. Постраждалій господині квартири на місці надали первинну допомогу, після чого госпіталізували з серйозним отруєнням продуктами горіння.

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