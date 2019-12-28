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28 грудня • оновлено в 13:10
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Яна Коваль

У Дніпрі дотла згоріла іномарка. Фото

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28 грудня, близько 3:30, на вулиці Набережна Перемоги, 60, сталася пожежа.

Як повідомляє Інформатор, на місці подій працювали співробітники і патрульна поліція.

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Завдяки оперативному приїзду рятувальників, полум'я практично не зачепило авто поруч. Автомобіль Mazda значно постраждав.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
авто новини пожежа
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