У Дніпрі дотла згоріла іномарка. Фото

28 грудня, близько 3:30, на вулиці Набережна Перемоги, 60, сталася пожежа.

Як повідомляє Інформатор, на місці подій працювали співробітники і патрульна поліція.

На Перемозі згоріла Mazda Інформатор

Завдяки оперативному приїзду рятувальників, полум'я практично не зачепило авто поруч. Автомобіль Mazda значно постраждав.

Постраждалих немає Інформатор

Салон авто повністю згорів. Деталі з'ясує слідчо-оперативна група. Обійшлося без постраждалих.

Рятувальники ліквідували вогонь, перш ніж він дістався до інших авто Інформатор

Подробиці з'ясовують фахівці Інформатор

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