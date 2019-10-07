У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом: подробиці

На вул. Осінній в Індустріальному районі Дніпра на дорогу потрапило небезпечне хімічна речовина.

Рідина витекла з пробоїни, яка утворилася в транспортованій за допомогою тягача цистерні, передає "Інформатор".

У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом Інформатор

Повідомляється, що водій тягача спочатку не помітив пробоїну і водіям автомобілів, які рухаються поруч, довелося привертати його увагу звуковими сигналами і світлом фар.

Помітивши сигнали, чоловік припаркувався на узбіччі.

Ще протягом години пробоїну не вдавалося закрити і хімікат продовжував витікати на дорогу.

Повідомляється, що в цистерні знаходився хлорид заліза, призначений для очищення води.

Речовина небезпечна в першу чергу тим, що здатна роз'їдати залізо, і, наприклад, при попаданні на металеві труби може створити в них дірки.

Таким чином рятувальникам необхідно запобігти попаданню хімікату на підземні комунікації.

На місці працює бригада ДСНС і слідчі, вирішується питання про те, як зібрати і утилізувати речовину.

У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом Інформатор

У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом Інформатор

У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом Інформатор

У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом Інформатор

У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом Інформатор

У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом Інформатор

У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом Інформатор

У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом Інформатор

У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом Інформатор

У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом Інформатор

У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом Інформатор

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