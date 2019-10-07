У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом: подробиці

На вул. Осінній в Індустріальному районі Дніпра на дорогу потрапило небезпечне хімічна речовина.
Рідина витекла з пробоїни, яка утворилася в транспортованій за допомогою тягача цистерні, передає "Інформатор".
У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом
Інформатор
Повідомляється, що водій тягача спочатку не помітив пробоїну і водіям автомобілів, які рухаються поруч, довелося привертати його увагу звуковими сигналами і світлом фар.
Помітивши сигнали, чоловік припаркувався на узбіччі.
Ще протягом години пробоїну не вдавалося закрити і хімікат продовжував витікати на дорогу.
Повідомляється, що в цистерні знаходився хлорид заліза, призначений для очищення води.
Речовина небезпечна в першу чергу тим, що здатна роз'їдати залізо, і, наприклад, при попаданні на металеві труби може створити в них дірки.
Таким чином рятувальникам необхідно запобігти попаданню хімікату на підземні комунікації.
На місці працює бригада ДСНС і слідчі, вирішується питання про те, як зібрати і утилізувати речовину.
У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом
Інформатор
У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом
Інформатор
У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом
Інформатор
У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом
Інформатор
У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом
Інформатор
У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом
Інформатор
У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом
Інформатор
У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом
Інформатор
У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом
Інформатор
У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом
Інформатор
У Дніпрі дорогу залило небезпечним хімікатом
Інформатор
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