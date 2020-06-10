У Дніпрі дівчину, яка знепритомніла, висадили з маршрутки: в мережі скандал

Події 16:20, 10.06.2020

У Дніпрі в районі житлового масиву "Ломовський" (Фрунзенський) в маршрутці №241 втратила свідомість дівчина. Через спеку і духоту в салоні автомобіля городянці стало різко погано.

Дівчину висадили на найближчій зупинці після того, як вона прийшла в себе і залишили одну без медичної допомоги, повідомила Олена Лаврієнко – мати постраждалої на сторінці "Об'єднана територіальна громада Обухівки-Миколаївки" в Facebook.

Дівчина втратила свідомість
nashemisto.dp.ua

Інцидент стався 9 червня близько 19.00. За словами Олени Лаврієнко, водій маршрутки не надав навіть аптечку для надання першої допомоги і потерпілу приводили до тями, обливаючи водою. Після цього і залишили одну на зупинці.

Користувачі соцмереж бурхливо обговорювали подію, до них приєднався і водій, який в той вечір був за кермом маршрутки.

Скріншот
facebook.com
Скріншот
facebook.com
Скріншот
facebook.com

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти Марину Соколовську.

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