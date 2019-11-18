У Дніпрі дівчинка розсікла обличчя в ігровому центрі: жителі в паніці

У Дніпрі в дитячому ігровому центрі сильно постраждала дитина.

Подія трапилася в батутній зоні "Правда Парк". Батьки дуже схвильовані безпекою дитячих ігрових центрів, повідомили у Facebook-групі "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі дівчинка розсікла обличчя Шарій.net

За словами очевидців, на днях у ігровому комплексі дівчинка розсікла обличчя через оголену пружину, яка стирчала гострою стороною вгору.

"Шановні власники й адміністратори ігрових розважальних центрів!.. Просимо вас перевірити технічний стан гральних зон і їхню безпеку для наших дітей", – написала в соцмережі мешканка Дніпра Анна.

У Дніпрі дівчинка розсікла обличчя в ігровому центрі Facebook-група "Дніпро оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі чоловік намагався викрасти дитину у колишньої співмешканки.

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