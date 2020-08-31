У Дніпрі дівчинка-підліток вискочила під колеса авто. Фото з місця аварії

У Дніпрі на вулиці Широкій 30 серпня автомобіль Toyota збив 14-річну дівчинку.

Аварія трапилася близько 19:30 неподалік від АТБ. Попередньо, вона перебігала дорогу в недозволеному місці, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що постраждала перебувала в компанії друзів. По дорозі тягнувся затор, коли вона вискочила на проїжджу частину, щоб перейти на інший бік. Іномарка зачепила дівчинку, в результаті чого вона впала на капот.

Потерпілу госпіталізували до дитячої обласної лікарні. У неї підозрюють закриту черепно-мозкову травму.

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в центрі Дніпра чоловік влаштував бійку і розтрощив патрульне авто.

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