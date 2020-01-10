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10 січня • оновлено в 19:42
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Аліна Рашевська

У Дніпрі дівчинка через собаку кинулася під колеса автомобіля: фото і відео з місця ДТП

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У Дніпрі 10 січня на вулиці Данила Галицького під колесами Daewoo Lanos опинилася 12-річна дівчинка.

Намагаючись спіймати собаку, дитина раптово вибігла на проїжджу частину, де її збив легковик. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Відомо, що Daewoo рухався по вулиці Данила Галицького у бік вулиці Волинської. Дівчинка з псом знаходилася поблизу трамвайних шляхів. В один момент тварина зірвалася з повідка і вибігла на дорогу. Господарка кинулася за ним навздогін, проте через неуважність опинилася під колесами легковика.

У Дніпрі дівчинка через собаку кинулася під колеса автомобіля

У Дніпрі дівчинка через собаку кинулася під колеса автомобіля

БезФормата

На місці події медики надали потерпілій невідкладну допомогу, після чого госпіталізували в лікарню. Попередньо, дитина травмувала ногу і отримала забої.

У деталях події розбиралися патрульні і слідчий. Через аварію зайнята крайня права смуга в напрямку до вулиці Волинської.

У Дніпрі дівчинка через собаку кинулася під колеса автомобіля

У Дніпрі дівчинка через собаку кинулася під колеса автомобіля

Інформатор

У Дніпрі дівчинка через собаку кинулася під колеса автомобіля

У Дніпрі дівчинка через собаку кинулася під колеса автомобіля

Інформатор

У Дніпрі дівчинка через собаку кинулася під колеса автомобіля

У Дніпрі дівчинка через собаку кинулася під колеса автомобіля

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпро увечері 9 січня доставили бійця ЗСУ, який отримав мінно-вибухове поранення в селищі Широкине. Потерпілого госпіталізували в обласну клінічну лікарню імені Мечникова. Тяжкого солдата оперували всю ніч.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія
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