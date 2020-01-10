У Дніпрі дівчинка через собаку кинулася під колеса автомобіля: фото і відео з місця ДТП

У Дніпрі 10 січня на вулиці Данила Галицького під колесами Daewoo Lanos опинилася 12-річна дівчинка.

Намагаючись спіймати собаку, дитина раптово вибігла на проїжджу частину, де її збив легковик. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що Daewoo рухався по вулиці Данила Галицького у бік вулиці Волинської. Дівчинка з псом знаходилася поблизу трамвайних шляхів. В один момент тварина зірвалася з повідка і вибігла на дорогу. Господарка кинулася за ним навздогін, проте через неуважність опинилася під колесами легковика.

У Дніпрі дівчинка через собаку кинулася під колеса автомобіля БезФормата

На місці події медики надали потерпілій невідкладну допомогу, після чого госпіталізували в лікарню. Попередньо, дитина травмувала ногу і отримала забої.

У деталях події розбиралися патрульні і слідчий. Через аварію зайнята крайня права смуга в напрямку до вулиці Волинської.

У Дніпрі дівчинка через собаку кинулася під колеса автомобіля Інформатор

У Дніпрі дівчинка через собаку кинулася під колеса автомобіля Інформатор

У Дніпрі дівчинка через собаку кинулася під колеса автомобіля Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпро увечері 9 січня доставили бійця ЗСУ, який отримав мінно-вибухове поранення в селищі Широкине. Потерпілого госпіталізували в обласну клінічну лікарню імені Мечникова. Тяжкого солдата оперували всю ніч.

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