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У Дніпрі дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху: фото й подробиці

1.3т Читати матеріал російською

У Дніпрі 19 серпня на Донецькому шосе виявили труп молодої дівчини.

За попередньою інформацією, вона наклала на себе руки, зістрибнувши з 9-го поверху, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Дівчина вистрибнула з вікна

Дівчина вистрибнула з вікна

VladNews

Правоохоронці розглядають декілька причин трагедії: як самогубство, так і нещасний випадок.

За непідтвердженою інформацією, цієї ночі 26-річну дівчину знімали з вікна іншої багатоповерхівки. Тоді вона говорила поліцейським, що просто хотіла зробити селфі. З нею провели бесіду, після чого відвезли додому до батьків.

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Через декілька годин її тіло виявили на східцях ганку під'їзду. На сходовому майданчику на 9-му поверсі знайшли стілець.

На місце події прибула бригада швидкої допомоги – медики констатували смерть.

Наразі правоохоронці опитують всіх можливих свідків і з'ясовують, чи носить подія кримінальний характер.

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Зазначимо, що передсмертної записки загибла не залишила. Крім цього, про свої наміри накласти на себе руки, попередньо, також не говорила.

Дівчина вистрибнула з вікна

Дівчина вистрибнула з вікна

"Інформатор"

Дівчина вистрибнула з вікна

Дівчина вистрибнула з вікна

"Інформатор"

Дівчина вистрибнула з вікна

Дівчина вистрибнула з вікна

"Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі рятували 23-річну дівчину, яка вистрибнула з вікна третього поверху багатоквартирного будинку.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
самогубство
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