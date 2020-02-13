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13 лютого • оновлено в 23:57
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У Дніпрі дівчина на позашляховику влетіла в поїзд, що рухався. Відео

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У четвер, 13 лютого, в Дніпрі Toyota Prado зіткнулася з залізничним складом, що рухався.

ДТП сталося на лівому березі на вулиці Яхненківській, повідомляє Дніпро Оперативний. Дівчина за кермом позашляховика обігнала вантажівку, яка стояла на "червоний", і не помітила поїзд (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У Дніпрі авто влетіло в поїзд

У Дніпрі авто влетіло в поїзд

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У результаті зіткнення машина отримала пошкодження, у неї зім'яло капот. Водійка в аварії не постраждала і змогла покинути місце події самостійно. Правоохоронці почали розбиратися в деталях ДТП.

У Дніпрі авто влетіло в поїзд

У Дніпрі авто влетіло в поїзд

Дніпро оперативний

У Дніпрі авто влетіло в поїзд

У Дніпрі авто влетіло в поїзд

Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Криворізькій трасі під Дніпром Toyota злетіла в кювет. У машині перебувала сімейна пара.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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