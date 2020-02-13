У Дніпрі дівчина на позашляховику влетіла в поїзд, що рухався. Відео

У четвер, 13 лютого, в Дніпрі Toyota Prado зіткнулася з залізничним складом, що рухався.

ДТП сталося на лівому березі на вулиці Яхненківській, повідомляє Дніпро Оперативний. Дівчина за кермом позашляховика обігнала вантажівку, яка стояла на "червоний", і не помітила поїзд (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі авто влетіло в поїзд Телеграм-канал "Х**вий Дніпро"

У результаті зіткнення машина отримала пошкодження, у неї зім'яло капот. Водійка в аварії не постраждала і змогла покинути місце події самостійно. Правоохоронці почали розбиратися в деталях ДТП.

У Дніпрі авто влетіло в поїзд Дніпро оперативний

У Дніпрі авто влетіло в поїзд Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Криворізькій трасі під Дніпром Toyota злетіла в кювет. У машині перебувала сімейна пара.

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