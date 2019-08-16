У Дніпрі дитина випала з вікна багатоповерхівки

У Дніпрі 15 серпня на вулиці Каруни 3-річний хлопчик випав з вікна 4-го поверху.

За словами мами дитини, у малюка - аутизм, в зв'язку з чим проявляється його гіперактивність і підвищений інтерес до світу, повідомляє Інформатор.

Так, ввечері батькам потрібно було відлучитися і вони викликали няню, з якою він вже залишався. Жінка сказала батькам, що збирається взяти малюка на вулицю, як і раніше.

Хлопчик випав з вікна Krivbass.city

Однак цього разу няня передумала і вирішила залишитися з дитиною вдома.

В результаті хлопчик пробрався в кімнату, де перебували комп'ютер і принтер, які викликали його інтерес. Небезпека полягала в тому, що стіл з пристроями стояв біля підвіконня. Дитина залізла на стіл, сперлася на москітну сітку і разом з нею впала вниз.

На щастя, хлопчик приземлився на клумбу і вижив.

Мешканці будинку викликали на місце швидку допомогу.

Зараз дитина перебуває в реанімації в лікарні на Космічній. Він отримав перелом клубової і плечової кістки, розрив легені, а також підозра на перелом або тріщину ребра, є повітря в очеревині (пневмоторакс).

Мама малюка зазначила, що тепер дитині доведеться проходити відповідну психологічну реабілітацію.

"Поки в реанімації лікарі проводили всі необхідні маніпуляції, я перебувала поруч. Батькам дітей з таким діагнозом це потрібно для того, щоб після лікування допомогти малюкові психологічно відновиться. Наприклад, в майбутньому несподівану реакцію може викликати навіть певний колір сорочки, в якій був доктор", - сказала жінка.

Хлопчик випав з вікна Інформатор

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