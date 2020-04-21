У Дніпрі дитина на велосипеді потрапила під колеса BMW. Відео

У понеділок, 20 квітня, в Дніпрі на Слобожанському проспекті 16-річний хлопець на велосипеді потрапив під колеса BMW.

Аварія сталася близько 21:20, повідомляє "Інформатор". За словами водія, дитина повернула на червоний сигнал світлофора (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

На місце ДТП чоловік викликав "швидку" і правоохоронців. Велосипедиста в свідомості госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

Відео моменту аварії:

Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Кам'янське Дніпропетровської області педофіл згвалтував двох неповнолітніх дівчаток.

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