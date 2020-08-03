У Дніпрі діти влаштували небезпечні розваги на даху школи

Аліна Рашевська Події 11:58, 3.08.2020

У Дніпрі на даху триповерхової будівлі школи №142, розташованої на вулиці Бєляєва в Амур-Нижньодніпровському районі міста, розгулювали троє дітей.

Відео небезпечних розваг опублікували в Facebook-групі "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр". Судячи з усього, школярам вдалося піднятися наверх за допомогою пожежних сходів.

Скріншот
Facebook/"Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"
Скріншот
Facebook/"Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"

Варто відзначити, що небезпечні ігри проходили в присутності дорослих. Попередньо, ніхто з хуліганів не постраждав.

Незважаючи на те, що трагедії вдалося уникнути, місцеві жителі висловили своє невдоволення вільним доступом на дах для дітей та сторонніх. Багато учасників спільноти зазначило, що інструктаж необхідний не тільки молоді, а й керівництву школи.

Скріншот
Facebook/"Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"
Скріншот
Facebook/"Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"
Скріншот
Facebook/"Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"
Скріншот
Facebook/"Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі породіллі видали понівечене тіло дитини в пакеті зі сміттям.

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Дніпро Події

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