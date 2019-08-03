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У Дніпрі діти розгромили музей АТО

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У Дніпрі 2 серпня двоє малолітніх дітей розгромили вуличну експозицію музею АТО.

Як повідомляє Інформатор, двоє дітей 8-10 років увірвалися в музей і стали зривати інформаційні таблички.

Музей АТО в Дніпрі

Музей АТО в Дніпрі

Tour.com.ua

Юлія Піщанська, в.о. директора історичного музею імені Яворницького, розповіла, що таке відбувається не вперше:

"Знову вкрали інформаційні таблички на вуличній експозиції. Їх і раніше зривали - це легкі невеликі листи. Але в цей раз знесли все відразу. Будемо придумувати антивандальні таблички. Ми і прапори державні нові вішаємо тільки на свята. Крадуть. Є й камери і охорона. Але на жаль ми не можемо собі дозволити поліцейські пости на кожному розі. Це і так левова частка нашого бюджету", – зазначила Піщанська.

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Юрій Фанигін, екскурсовод музею АТО, додав, що частина табличок не підлягає зворотному встановленню:

"Таблички виламали о 13:44 і кинули на місці. Але частина не підлягає зворотному встановленню через деформацію. Таблички виготовлені з легкого матеріалу, але певних якостей. Це не перший випадок, коли їх виламують, граючи на експозиції. Перший, коли всі відразу. Головне питання: 8 - 9-річні хлопці можуть гуляти в центрі міста без батьків. Саме їх недбалість і виховання це допустили. Я не думаю, що в цьому віці діти повністю усвідомлювали, що робили", – розповів екскурсовод.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро АТО діти
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